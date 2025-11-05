Düzce'de Orman Yangını Tatbikatı: UMKE 8 Yaralıyı Kurtardı

Düzce'de Korugöl'de Orman Yangını Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Korugöl tabiat parkında düzenlenen tatbikat, senaryo gereği çıkan orman yangını ve yangına müdahale sırasında yaralananlara yönelik uygulamaları içerdi. Etkinlik, ekiplerin koordinasyonunu ve sahadaki müdahale hızını test etti.

Tatbikatın Süreci ve Müdahale

Senaryoya göre ormanlık alanda başlayan alevleri gören işletme personeli, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler hızla alevlere müdahale ederken, UMKE ile İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri yangın bölgesindeki insanları kurtarma çalışmalarına başladı.

Orman muhafaza memurları arama çalışması yürütürken, belirlenen yaralılar UMKE’nin müdahalesi ile kurtarıldı. Ayrıca AFAD ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucu yaralıların tespiti yapılarak kurtarımları gerçekleştirildi.

Yetkililerden Açıklama

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti ve şunları söyledi: "Senaryo gereği orman yangınına müdahale konusunda 8 yaralımız vardı. Bunların kurtarılması olay yerinden uzaklaştırılması tedavilerinin ve ilk müdahalelerinin yapılması gerçekleştirildi. Olay yerine yakın bir bölgede sahra çadırı kuruldu. Burada ambulanstan sonra yaralıların ilk müdahalesi ve hastaların hastaneye nakilleriyle ilgili bir tatbikat gerçekleştirmiş olduk. Bu ve benzeri olayların minyatürlerini ilimizde daha önce yaşadık. Deprem, yangınlar ve sel oldu. Bir noktada olayların gerçekliğine hazır olmak için kendimizi realize etmiş olduk"

Tatbikat sonucunda 8 yaralının kurtarılması ve saha çalışmalarının koordineli yürütülmesi, kurumlar arası iş birliğinin ve acil müdahale kapasitesinin güçlülüğünü gösterdi.

