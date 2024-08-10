Düzce'de Otomobil Devri İle 3 Yaralı

Düzce'de Otomobil Devrildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, bir otomobil devrildi ve sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, Yığılca yolu Güneyaltı mevkisinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Mevlüt M. tarafından yönetilen 67 UA 571 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazanın ardından, bölgedeki acil durum ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Acil Müdahale Ekipleri Olayda

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ali P. ve Fatma P., itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan sürücü ile diğer iki yolcu, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.