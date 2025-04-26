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Düzce'de Otomobil Engelli Araca Çarptı: Ağır Yaralı

Düzce'de akülü engelli aracına çarpan otomobil, bir kişiyi ağır yaraladı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 22:13
Düzce'de Otomobil Engelli Araca Çarptı: Ağır Yaralı

Düzce'de Akülü Engelli Aracına Otomobil Çarptı

Düzce'de, akülü engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, D-100 kara yolunun Doğanlı mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Yolun karşısına geçmeye çalışan İ.I'nın kullandığı akülü engelli aracına, Düzce istikametine doğru giden N.S.T. idaresindeki 81 EB 445 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralının Sağlık Durumu

Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan İ.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Düzce'de, akülü engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu...

Düzce'de, akülü engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Düzce'de, akülü engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu...

Düzce'de, akülü engelli aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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