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Düzce'de Seyir Halindeki Kamyon Alev Alev Yandı!

Düzce'de alev alan hafriyat kamyonu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:35
Düzce'de Seyir Halindeki Kamyon Alev Alev Yandı!

Düzce'de Seyir Halindeki Kamyon Alev Alev Yandı!

Düzce'de, Kuzey Çevre Yolu Muncurlu mevkisinde seyir halindeki 06 FS 9503 plakalı hafriyat kamyonu, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle alev aldı.

Kamyonun sürücüsü K.K., dumanı fark ettiğinde aracı hemen emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak, alevler kısa sürede kamyonun tamamını sardı ve yangın kontrol altına alınamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme işlemlerinde büyük zorluklar yaşadı. Yangın sonucunda kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürüldükten sonra, çalışmalar sırasında tek şeritten sağlanan trafik normale döndü.

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