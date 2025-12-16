Düzce'de Trafik Denetimleri: 22 Alkollü, 139 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce'de Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Denetimlerde öne çıkan rakamlar

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri, 8-14 Aralık 2025 tarihleri arasında yürüttükleri denetimlerle kural tanımayan sürücülere geçit vermedi.

Denetimler kapsamında 14 bin araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi. Ekiplerin sıkı uygulamaları sonucu kurallara uymayan bin 824 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Kontrollerde ayrıca 22 sürücüye alkolden işlem yapılırken, teknik ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sebeplerle 139 araç trafikten men edildi.

Hedeflenen ihlaller ve ekiplerin uyarısı

Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, yetersiz ışık donanımı, teknik değişiklik, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uyumsuzluk ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ile araç kullanırken cep telefonu kullanma gibi ihlallere özellikle odaklanıldı.

Yetkililer, denetimlerin artarak süreceğini bildirerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

