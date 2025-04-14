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Düzce'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Düzce'de hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 13:41
Düzce'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Düzce'de meydana gelen korkunç trafik kazasında, 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Olay, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, İstanbul istikametinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracı yöneten Süleyman Akbaba (45) idaresindeki 59 ADN 442 plakalı araç, Darıyeri Hasanbey mevkisinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen E.S. (47) yönetimindeki 50 AEZ 285 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Akbaba ile araçta bulunan Harun Çalkan'ın (49) yaşamını yitirdiğini tespit etti. Aynı araçtan yaralı olarak çıkarılan H.H.A. (25) ve A.K. (48) hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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