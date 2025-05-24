Düzce'de Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni Coşkuyla Kutlandı

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası'ndan Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni, katılımcılara unutulmaz bir gastronomi deneyimi sundu. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Yığılca Belediyesi ve Yığılca Kaymakamlığının katkılarıyla Harmantepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.

Geleneksel Lezzetler Gözler Önünde

Şölende, gönüllü kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemekler katılımcılarla buluştu. Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, ilçenin homojen nüfusunun Türk kültürünün maddi ve manevi unsurlarını yaşattığını ifade etti. Aslan, "Burada yapılan yemekler, Anadolu'nun bize ait olduğunu resmeden gastronomi kültürünün günden güne, nesilden nesle aktarılarak modernizmin karşısında kaybolmasına engel olan çalışmalardır." dedi.

Kültürel Mirasın Önemi

AK Parti Düzce Milletvekili MKYK Üyesi Ayşe Keşir, Türk Mutfağı Haftası'nın önemine değinerek, bu tür etkinliklerin ata yadigarı lezzetleri hatırlatmanın yanı sıra, gelecek nesillere miras bırakmanın da önemini vurguladı: "Mutfağına sahip çıkmak sadece annesinin, anneannesinin yemeğine sahip çıkmak değildir, atalarına, ecdadına sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere miras bırakmaktır."

Birlik ve Beraberliği Yaşamak

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, lezzet şöleninin kültürü, birlik ve beraberliği bir araya getirdiğini belirterek, etkinliğin heyecan verici olduğunu ifade etti. Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ise şölende tanıtılan her yemeğin yöre insanının sıcaklığını ve misafirperverliğini yansıttığını dile getirdi.

Savaş, Yığılca'nın, şelaleler, mağaralar, tabiat parkları, yaylalar ve bereketli ormanlarıyla zengin bir doğaya sahip olduğunu hatırlatarak, "Yığılca Lezzet Şöleni, Karadeniz'in coşkusuyla İç Anadolu'nun sadeliğinin harmanlandığı kendine özgü bir yapıya sahiptir." diye ekledi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yöresel lezzet şöleni düzenlendi. Şölende, gönüllü kadınların büyük bir özveriyle hazırladığı geleneksel yemekler katılımcılara ikram edildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla yöresel lezzet şöleni düzenlendi. Şölende, gönüllü kadınların büyük bir özveriyle hazırladığı geleneksel yemekler katılımcılara ikram edildi.