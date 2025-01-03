Düzce'deki Alzheimer Hastası Hemşirelerin Müdahalesiyle Kurtarıldı

Düzce'de Alzheimer Hastasına Acil Müdahale

Düzce'de, 87 yaşındaki Alzheimer hastası Ertan Uçar, egzersiz sırasında dili boğazına kaçması sonucu rahatsızlandı. Olay, Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi'nde gerçekleşti ve hemşirelerin hızlı müdahalesiyle hastanın durumu kontrol altına alındı.

Acil Durum ve Hemşirelerin Rolü

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, durumu kritik olan hasta için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Sağlık personelinin müdahaleleri sonrası, hastanın hastaneye sevki gerçekleştirildi. Hemşireler, hasta yakınları gelene kadar hastaya refakat etti.

Durum İyileşti, Hasta Taburcu Edildi

Hastane müşahede altında tutulan Uçar, sağlık durumunun normale dönmesiyle taburcu edildi. Bakım merkezi sorumlusu Özge Mert, "Hastanın bilinci yerine geldi, profesyonelce ve soğukkanlılıkla müdahale ettik" diyerek, hemşirelerin önemini vurguladı.

Uzman Ekip ve Sağlık Personelinin Önemi

Mert, Alzheimer hastalarının bakımında çalışan uzman ekibin, gerontolog, sosyal hizmet uzmanı, ergoterapist ve hemşirelerden oluştuğunu belirtti. Bu tür olayların sağlık personelinin ne kadar önemli bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.