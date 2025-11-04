Düzce'nin Enerji Altyapısına 533 Milyon TL'lik Yatırım

25 proje ile uzun vadeli şebeke kapasitesi hedefleniyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Düzce’nin artan nüfusu ve gelişen sanayi yapısına uygun, güçlü ve sürdürülebilir enerji altyapısı oluşturmak üzere toplam 533 milyon TLlik yatırım hayata geçiriyor.

Program kapsamında 25 ayrı proje ile kentin enerji ihtiyacını uzun yıllar güvenle karşılayacak şebeke kapasitesi oluşturuluyor. 2025 yatırım programı doğrultusunda Düzce Merkez ile Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde yürütülen çalışmalarda ilerleme hızla sürüyor.

Yatırımlar çerçevesinde 11 bina tipi trafo ve 41 direk tipi trafo tesis edilirken; 26 kilometre yüksek gerilim yer altı hattı, 24 kilometre alçak gerilim yer altı hattı, 68 kilometre yüksek gerilim havai hat ve 144 kilometre alçak gerilim havai hat devreye alınma aşamasına geldi.

SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, Düzce’nin sanayisi, artan nüfusu ve ekonomik gelişimiyle enerji arz güvenliği açısından stratejik konuma sahip olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Düzce’de yürüttüğümüz yatırımların büyük kısmını tamamladık. Kalan bölümlerde çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Amacımız, mevcut ihtiyacı karşılamanın ötesinde kentin geleceğine hazırlanmak. Uzun vadeli, güçlü ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı kurarken müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmayı temel alıyoruz."

