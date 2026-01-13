Düzce POLDER’den Hastanede Moral Ziyareti: Şule Ergüder’den Geçmiş Olsun

Şule Ergüder, tedavi gören Polis Memuru İsmail Çekitaş ile merhum Bekir Güleç’in oğlu Taha Güleç’i ziyaret ederek moral verdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:47
DÜZCE (İHA)

Düzce Polis Eşleri Derneği Başkanı Şule Ergüder, tedavi gördükleri hastanelerde Polis Memuru İsmail Çekitaş ile merhum Polis Memuru Bekir Güleç’in oğlu Taha Güleç’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde yetkililerden hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Ergüder ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri kişilere moral verdi ve desteklerini aktardı.

Emniyet teşkilatının her şartta personelinin ve ailelerinin yanında olduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen ziyaretin, birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiği ifade edildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

