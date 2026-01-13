Düzce POLDER’den Hastanede Moral Ziyareti: Şule Ergüder’den Geçmiş Olsun

POLDER’den Hastanede Moral Ziyareti

DÜZCE (İHA)

Düzce Polis Eşleri Derneği Başkanı Şule Ergüder, tedavi gördükleri hastanelerde Polis Memuru İsmail Çekitaş ile merhum Polis Memuru Bekir Güleç’in oğlu Taha Güleç’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde yetkililerden hastaların sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Ergüder ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri kişilere moral verdi ve desteklerini aktardı.

Emniyet teşkilatının her şartta personelinin ve ailelerinin yanında olduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen ziyaretin, birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiği ifade edildi.

