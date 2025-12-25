İncirliova'da Zabıta ve Tarım Ekiplerinden Yeni Yıl Denetimi

Denetim Kapsamı

İncirliova Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak yürütülen denetimlerde unlu mamul üretim ve satış yerleri ile alkol satışı yapılan işletmeler kontrol edildi.

Fırın ve unlu mamul üretim yerlerinde ruhsat, hijyen şartları ve ürün kalitesi incelendi. Alkol satış noktalarında ise bandrol uygulamaları gözden geçirildi.

Belediye'den Açıklama

İncirliova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada: "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Tarım ve Orman Aydın İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçemizde unlu mamul üretim yerleri ile alkol satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde fırın ve unlu mamul üretim yerlerinde ruhsat, hijyen ve ürün kalitesi; alkol satışı yapan işletmelerde ise bandrol kontrolleri titizlikle incelendi. Vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik denetimlerimiz düzenli aralıklarla devam edecek" ifadeleri yer aldı.

