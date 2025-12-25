DOLAR
İncirliova'da Zabıta ve Tarım Ekiplerinden Yeni Yıl Denetimi

İncirliova zabıta ekipleri, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile unlu mamul ve alkol satış noktalarında ruhsat, hijyen ve bandrol denetimi yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:08
Denetim Kapsamı

İncirliova Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak yürütülen denetimlerde unlu mamul üretim ve satış yerleri ile alkol satışı yapılan işletmeler kontrol edildi.

Fırın ve unlu mamul üretim yerlerinde ruhsat, hijyen şartları ve ürün kalitesi incelendi. Alkol satış noktalarında ise bandrol uygulamaları gözden geçirildi.

Belediye'den Açıklama

İncirliova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada: "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Tarım ve Orman Aydın İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçemizde unlu mamul üretim yerleri ile alkol satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde fırın ve unlu mamul üretim yerlerinde ruhsat, hijyen ve ürün kalitesi; alkol satışı yapan işletmelerde ise bandrol kontrolleri titizlikle incelendi. Vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik denetimlerimiz düzenli aralıklarla devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

