Söke Huzur Evi'nde Erken Yeni Yıl Coşkusu: Mini Konser ve Hediyeler

Söke Huzur Evi'nde Erken Yeni Yıl Coşkusu

Söke Hilmi Fırat Huzur Evi sakinleri, yeni yılı erkenden karşılamanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik, İzmirli yerel sanatçı Gülcan Esen Güleç tarafından verilen mini konserle renklenirken huzur evi sakinleri keyifli ve neşeli anlar geçirdi.

Konser ve sanatçı ziyareti

Kuşadası'na arkadaş ziyareti için geldiği sırada huzur evinde konser verme fikrinin aklına geldiğini belirten solist Gülcan Esen Güleç, Müdür Serpil Gül Bakır ile görüşerek etkinliği düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Güleç, huzur evlerinde konser vermekten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Yaşlılarımızı mutlu etmek beni de çok mutlu ediyor" dedi.

Yerel yetkililer ve müdürlük katılımı

Düzenlenen yılbaşı eğlencesine Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka da katıldı. Programda ayrıca Söke Hilmi Fırat Huzur Evi Müdürü Serpil Gül Bakır ile huzur evi personeli de hazır bulundu.

Pasta, hediyeler ve samimi atmosfer

Etkinlik kapsamında yılbaşı pastası kesilirken, huzur evi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Erken yılbaşı kutlaması müzik ve sohbet eşliğinde, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti ve katılımcılarda güzel anılar bıraktı.

