DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

Söke Huzur Evi'nde Erken Yeni Yıl Coşkusu: Mini Konser ve Hediyeler

Söke Hilmi Fırat Huzur Evi'nde Gülcan Esen Güleç'in mini konseriyle düzenlenen erken yeni yıl kutlamasında sakinler pasta ve hediyelerle coştu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:16
Söke Huzur Evi'nde Erken Yeni Yıl Coşkusu: Mini Konser ve Hediyeler

Söke Huzur Evi'nde Erken Yeni Yıl Coşkusu

Söke Hilmi Fırat Huzur Evi sakinleri, yeni yılı erkenden karşılamanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik, İzmirli yerel sanatçı Gülcan Esen Güleç tarafından verilen mini konserle renklenirken huzur evi sakinleri keyifli ve neşeli anlar geçirdi.

Konser ve sanatçı ziyareti

Kuşadası'na arkadaş ziyareti için geldiği sırada huzur evinde konser verme fikrinin aklına geldiğini belirten solist Gülcan Esen Güleç, Müdür Serpil Gül Bakır ile görüşerek etkinliği düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Güleç, huzur evlerinde konser vermekten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Yaşlılarımızı mutlu etmek beni de çok mutlu ediyor" dedi.

Yerel yetkililer ve müdürlük katılımı

Düzenlenen yılbaşı eğlencesine Söke Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Aka da katıldı. Programda ayrıca Söke Hilmi Fırat Huzur Evi Müdürü Serpil Gül Bakır ile huzur evi personeli de hazır bulundu.

Pasta, hediyeler ve samimi atmosfer

Etkinlik kapsamında yılbaşı pastası kesilirken, huzur evi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Erken yılbaşı kutlaması müzik ve sohbet eşliğinde, sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti ve katılımcılarda güzel anılar bıraktı.

SÖKE HUZUR EVİNDE MİNİ KONSER

SÖKE HUZUR EVİNDE MİNİ KONSER

YAŞLILAR YILBAŞI KUTLADI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler
2
Kayseri’ye 270 Milyon TL’lik 11 Proje Müjdesi: TKDK Sözleşmeleri İmzalandı
3
Anamur’da Şivlilik Geleneği Miniklerle Canlandı
4
Söke Huzur Evi'nde Erken Yeni Yıl Coşkusu: Mini Konser ve Hediyeler
5
Mirasımız Kudüs'ün 'Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu': Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve çarpıcı veriler
6
İGA CEO’su Selahattin Bilgen: 2026 Hedefi 90 Milyon Yolcu, 6 ya da 7 Yeni Hava Yolu
7
Yunusemre Belediyesi ile BÜKSEV'ten Kanser Farkındalığı Protokolü

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı