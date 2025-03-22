Eczacılara İlaç Fiyat Artışında Yeni Düzenleme: Karlılık Oranları Artacak

Sağlık Bakanlığı, ilaç fiyatlarının kur güncellemeleriyle artacak karlılık oranlarına yansıtılmasını sağlayacak yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenleme ile eczacıların gelir kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, ilaç fiyatları her yıl Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ esas alınarak avro kuru değişikliklerine göre güncellenecek.

Açıklamada, güncellemelerin, bir önceki yılın ortalama avro değerinin belirli bir yüzdesine dayanarak yapıldığı ve diğer ülkelerde olduğu gibi bütçe disiplini çerçevesinde belirleneceği ifade edildi. Ayrıca, düzenlemenin sadece beşeri imal ürünlerini değil, ithal ilaçları da kapsadığı vurgulandı.

Mevcut sistemde, eczane kâr oranları sabit kaldığı için birçok ilaç düşük karlılık oranları ile satılmak zorunda kalıyordu. Eczacıların karlılık dilimleri ise; birinci kademedeki (328 liraya kadar) ilaçlar için %28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ilaçlar için %18, ve üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ilaçlar için %13 olarak belirlenmişti.

Yenilenen düzenleme ile, eczacıların karlılık baremleri her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani, ilaç fiyatlarına yapılan güncellemeler eczacı kârlarına aynı oranda yansıyacak. Böylece, eczacılar ilaç fiyat artışlarından eşit oranda yararlanacak ve gelir kayıpları yaşanmayacak.