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Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yolla yurda giren 15 göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:53
Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen 15 yabancı uyruklu şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Denetim ve Kontroller Devam Ediyor

Güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik olarak kent genelinde sıkı denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan bir denetimde, 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İşlemlerinin Ardından Göçe İdaresine Gönderildiler

Yakalanan yabancı uyruklu kişiler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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