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Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Güvenlik Önlemleri Artıyor

Edirne'de yasa dışı yolla ülkeye giren 15 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri denetimleri artırdı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:16
Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Güvenlik Önlemleri Artıyor

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Denetimler Sürüyor

Güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik olarak kent genelinde denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan son çalışmalarda, Pakistan uyruklu göçmenler tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

İşlemler ve Teslimat

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Güvenlik güçleri, bu tür olayların önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

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