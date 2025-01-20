Edirne'de 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Yakalamaları Devam Ediyor

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenler tespit edildi. Yakaladıkları düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu tür olayların önüne geçmek için güvenlik güçleri, bölgede hızlı ve etkili bir şekilde çalışmaya devam edecek.