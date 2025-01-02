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Edirne'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:45
Edirne'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kent genelinde düzensiz göçün önlenmesi için sürdürülen denetim ve kontroller, bu tür olayların önüne geçmek amacıyla aralıksız devam ediyor.

Yakalananların Milliyeti

Yapılan operasyonlar neticesinde, yakalanan düzensiz göçmenlerin Afganistan uyruklu olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri, yakalanan yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti.

Bu tür denetimlerin devamının geleceği ve düzensiz göç konusunda vatandaşların bilgilendirileceği kaydedildi.

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