DOLAR
38,55 -0,22%
EURO
43,79 -0,41%
ALTIN
4.042,08 -1,1%
BITCOIN
3.725.024,75 -0,2%

Edirne'de 5 Aylık Köpeğe Bastonla İşkence

Edirne'nin Vaysal köyünde bir köpek, yaşlı bir adam tarafından bastonla dövüldü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 12:42
Edirne'de 5 Aylık Köpeğe Bastonla İşkence

Edirne'de Köpeğe Şok Edici İşkence

Edirne'nin Vaysal köyünde, 5 aylık bir köpek, 81 yaşındaki F.D. tarafından bir kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Olay, köpeğin sahibi Kazım Özen'in güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Özen, iş yerinde sahiplendiği köpeğinin, F.D. tarafından depoya kapatılarak ağır bir şekilde dövüldüğünü belirtti. Gözleri yaşaran Özen, "Kamera kayıtlarını inceledim. Köpeği depoya kapatıyor ve elindeki bastonla defalarca vuruyor. Yazık hayvana, ne yapacağını şaşırıyor acıdan. Resmen hayvana işkence yapmış," dedi.

Olayın duyulmasının ardından hızlı bir şekilde kamera kayıtlarını kontrol ettiğini aktaran Özen, çalışanlarının ve eşinin de olay anında orada olduğunu ifade etti. "Köpeği dövdüğünü görünce bağırmışlar, o da kaçmış sonra." diyen Özen, köpeğine bu şekilde eziyet edilmesini kabullenemediğini belirtti.

Özen, F.D. ile yüzleşerek neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda, adamın "Elimdeki ekmeği yedi, ondan dövdüm" şeklinde bir yanıt verdiğini ancak bu açıklamanın kayıtlardan çelişkili olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum, Özen’in F.D.'ye ceza verilmesi için yetkililere başvurusunu teşvik etti. "Köpeğime eziyet ettiği için bu adamın cezalandırılmasını istiyorum" diyerek adalet talep etti.

Edirne'de 5 aylık köpek, köy sakini tarafından kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Köpeğin...

Edirne'de 5 aylık köpek, köy sakini tarafından kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Köpeğin dövülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edirne'de 5 aylık köpek, köy sakini tarafından kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Köpeğin...

Edirne'de 5 aylık köpek, köy sakini tarafından kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Köpeğin dövülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Sıra Dışı Olay: 4 Ayaklı Civciv Yumurtadan Çıktı
2
Ordu'da Kaybolan İki Kişi İçin Büyük Arama Operasyonu
3
Bursa'da İşçi Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 13 Yaralı
4
Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şahıs Tutuklandı
5
İngiliz Gezgin Karl Bushby, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya Geçti
6
TEKNOFEST KKTC'nin İlk Gününde 62 Bin Ziyaretçi Varlığı
7
TİKA, Sırbistan'daki Kültür Derneğine Geleneksel Kıyafet Desteği Sağladı

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar