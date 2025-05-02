Edirne'de 5 Aylık Köpeğe Bastonla İşkence

Edirne'de Köpeğe Şok Edici İşkence

Edirne'nin Vaysal köyünde, 5 aylık bir köpek, 81 yaşındaki F.D. tarafından bir kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Olay, köpeğin sahibi Kazım Özen'in güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Özen, iş yerinde sahiplendiği köpeğinin, F.D. tarafından depoya kapatılarak ağır bir şekilde dövüldüğünü belirtti. Gözleri yaşaran Özen, "Kamera kayıtlarını inceledim. Köpeği depoya kapatıyor ve elindeki bastonla defalarca vuruyor. Yazık hayvana, ne yapacağını şaşırıyor acıdan. Resmen hayvana işkence yapmış," dedi.

Olayın duyulmasının ardından hızlı bir şekilde kamera kayıtlarını kontrol ettiğini aktaran Özen, çalışanlarının ve eşinin de olay anında orada olduğunu ifade etti. "Köpeği dövdüğünü görünce bağırmışlar, o da kaçmış sonra." diyen Özen, köpeğine bu şekilde eziyet edilmesini kabullenemediğini belirtti.

Özen, F.D. ile yüzleşerek neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda, adamın "Elimdeki ekmeği yedi, ondan dövdüm" şeklinde bir yanıt verdiğini ancak bu açıklamanın kayıtlardan çelişkili olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum, Özen’in F.D.'ye ceza verilmesi için yetkililere başvurusunu teşvik etti. "Köpeğime eziyet ettiği için bu adamın cezalandırılmasını istiyorum" diyerek adalet talep etti.

Edirne'de 5 aylık köpek, köy sakini tarafından kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Köpeğin dövülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edirne'de 5 aylık köpek, köy sakini tarafından kahvehanenin deposunda bastonla dövüldü. Köpeğin dövülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.