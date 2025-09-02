DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,68%
ALTIN
4.605,32 -0,18%
BITCOIN
4.536.478,85 -1,35%

Edirne'de 8 Ayda 5 Ton 296 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de yılın ilk 8 ayında sınır kapıları ve kent genelinde düzenlenen operasyonlarda toplam 5 ton 296 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:50
Edirne'de 8 Ayda 5 Ton 296 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de 8 Ayda 5 Ton 296 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Vali Yunus Sezer: "Ciddi yakalamalar yaptık"

Edirne'de yılın ilk 8 ayında, sınır kapıları ve kent genelinde düzenlenen operasyonlarda toplam 5 ton 296 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Vali Yunus Sezer, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçak eşya ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Sezer, sınır kapılarında alınan sıkı tedbirlere vurgu yaparak, "Alınan ilave tedbirlerle geride bıraktığımız yıllarla kıyaslanamayacak başarılar elde ettik. Ciddi yakalamalar yapmış durumdayız. Şu ana kadar piyasa değeri 7 milyarı geçen uyuşturucu ve kaçak eşya yakalamış durumdayız." dedi.

Sezer, güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadığını belirtti ve operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları ise şöyle: 2 ton 872 kilogram esrar, 2 ton 173 kilogram skunk, 168 kilogram kokain, 83 kilogram metamfetamin, 55 bin 493 sentetik ecza ve 81 bin 48 uyuşturucu hap. Bu rakamlar yetkililer tarafından "gerçekten çok önemli ve büyük" olarak nitelendirildi.

Ayrıca operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara, alkollü içki, oto yedek parça, tarihi eser ve cep telefonu da ele geçirildi. Yetkililer, ülkeye zararlı maddelerin girişini önlemeye yönelik tedbirlerin devam ettiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor
2
Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor
3
Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Görüştü
4
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta
5
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
6
İsrail Saldırıları: Gazze'de Son 24 Saatte 76 Ölü, 281 Yaralı
7
ASSAN Group a Şok İddia: MKE ve TÜBİTAK ın Gizli Bilgileri Temin Edildi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini