Edirne'de 8 Ayda 5 Ton 296 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Vali Yunus Sezer: "Ciddi yakalamalar yaptık"

Edirne'de yılın ilk 8 ayında, sınır kapıları ve kent genelinde düzenlenen operasyonlarda toplam 5 ton 296 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Vali Yunus Sezer, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçak eşya ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Sezer, sınır kapılarında alınan sıkı tedbirlere vurgu yaparak, "Alınan ilave tedbirlerle geride bıraktığımız yıllarla kıyaslanamayacak başarılar elde ettik. Ciddi yakalamalar yapmış durumdayız. Şu ana kadar piyasa değeri 7 milyarı geçen uyuşturucu ve kaçak eşya yakalamış durumdayız." dedi.

Sezer, güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadığını belirtti ve operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları ise şöyle: 2 ton 872 kilogram esrar, 2 ton 173 kilogram skunk, 168 kilogram kokain, 83 kilogram metamfetamin, 55 bin 493 sentetik ecza ve 81 bin 48 uyuşturucu hap. Bu rakamlar yetkililer tarafından "gerçekten çok önemli ve büyük" olarak nitelendirildi.

Ayrıca operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara, alkollü içki, oto yedek parça, tarihi eser ve cep telefonu da ele geçirildi. Yetkililer, ülkeye zararlı maddelerin girişini önlemeye yönelik tedbirlerin devam ettiğini bildirdi.