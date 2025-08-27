DOLAR
Edirne'de 'anıza erken ekim' ayçiçeği verimini artırdı

Edirne'de yürütülen proje, toprak işlemesiz anıza erken ekimin ayçiçeği verimini arttırdığını, en yüksek verimi 15 Şubat anıza doğrudan ekimin sağladığını gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:56
Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de yürütülen proje, bitkinin kuraklığa dayanımı ve yağışlardan yararlanma durumunu ölçmek amacıyla uygulanan yöntemlerin sonuçlarını ortaya koydu. Çalışma, toprak işlemesiz anıza erken ekim yönteminin ayçiçeği verimini yükselttiğini gösterdi.

Denemenin kapsamı ve uygulama

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde yürütülen "Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Ekim Zamanlarının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi" kapsamında ayçiçeği ekimleri şubat, mart ve nisan aylarında gerçekleştirildi. Denemede pulluk işlemeyle ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekim yöntemleri birer ay arayla sınandı.

Gerekli olgunluğa ulaşan ayçiçekleri geçen hafta hasat edildi ve elde edilen veriler raporlandı.

Bulgular ve teknik değerlendirme

Çalışma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin teknik desteğiyle yürütüldü ve ilgili rapor yayımlandı.

Rapora göre en yüksek tane verimi, dekarda 206,4 kilogram ile 15 Şubat'ta anıza doğrudan ekim uygulamasından elde edildi. En düşük tane verimi ise dekarda 146,1 kilogram ile 15 Nisan'da kazık çekilerek ekim uygulamasında kaydedildi. İki uygulama arasında dekara 60 kilogramlık fark oluştu.

Raporda, anıza doğrudan ekimin tüm ekim zamanlarında diğer toprak hazırlığı uygulamalarından daha yüksek verim sağladığı vurgulandı. Ayrıca bir yıllık araştırma sonuçlarına dayanarak, kuraklık ve yüksek sıcaklığın hakim olduğu koşullarda ayçiçeği için en iyi yöntemin hiçbir toprak işleme yapılmadan doğrudan anıza yapılacak ekim olduğu ifade edildi. Raporda, doğrudan anıza ekim yönteminin erken ekimlerden çok daha yüksek verim artışı sağladığına dikkat çekildi.

Sonuçlar, özellikle kurak ve sıcak yıllarda üreticilerin toprak işlemesini azaltarak anıza doğrudan ekim yöntemini değerlendirmesinin verim ve su kullanım etkinliği açısından avantaj sağlayabileceğini işaret ediyor.

