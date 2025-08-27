Edirne'de el freni boşalan otomobil taksileri teğet geçip kaldırıma çarptı

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Edirne'de el freni boşalan bir otomobilin park halindeki araçları teğet geçip kaldırıma çarparak durması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şükrüpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, park halindeki 34 HIP 571 plakalı otomobil, el frenindeki arıza nedeniyle geri kaymaya başladı.

Araç uzun süre geri giderek Şehit Salih Kasap Sokaktan Bahriye Üçok Caddesi'ne geçti. Caddedeki bir taksi durağı önünde park halindeki 3 taksiyi teğet geçen otomobil, kaldırıma çarparak durdu.

Mahalle bekçileri durumu trafik ekiplerine bildirdi. Uzun süre araç sahibine ulaşılamayınca olay yerine çekici çağrıldı.

Bu sırada araç sürücüsü olay yerine geldi; ancak aracın ruhsat sahibi olmadığı için otomobil otoparka çekildi. Yaşananlar taksi durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.