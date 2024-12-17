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Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Edirne'de kağıt toplama aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, saldırgan yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:24
Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Yönelik Silahlı Saldırı

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi, Kuvayı Milliye Caddesi'nde bir kağıt ve atık ambalaj toplama aracına düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Yaralananlardan biri, Y.K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, A.D. isimli saldırgan, kağıt toplama kamyonunun içerisinde bulunan Y.K ve T.G.'ye ateş açtı. Olay sonrası yaralanan iki kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Y.K'nın durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan A.D.’yi kısa sürede yakaladı.

Valilikten Açıklama

Edirne Valiliği, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup arasında silahlı saldırı gerçekleşmiş, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracında çalıştığı belirlenen 2 kişi yaralanmış, olayın faili şahıs silahıyla birlikte yakalanmıştır," ifadelerini kullandı.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıda yaralanan biri ağır 2...

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıda yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıda yaralanan biri ağır 2...

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıda yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.

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