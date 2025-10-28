Edirne'de Kapıkule ve İpsala'da 524 Kilo 336 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda toplam 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 11:33
Edirne Valiliği açıklamasına göre, Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda toplamda 524 kilo 336 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kapıkule'daki Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan tırlarda arama yapıldı. Aramalarda 427 kilo 540 gram uyuşturucu madde ve 66 kilo 400 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

İpsala'daki Operasyon

İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırın televizyon ünitesinin boşluklarına yerleştirilmiş 96 kilo 796 gram uyuşturucu madde bulundu ve ele geçirildi.

Gözaltı ve Adli Süreç

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

