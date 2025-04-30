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Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Müjdesi

Edirne Valisi Yunus Sezer, köy yollarında başlatılan sıcak asfalt çalışmalarıyla ilgili umut verici açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 17:34
Edirne'de Köy Yollarına Sıcak Asfalt Müjdesi

Edirne Valisinden Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmaları

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin köy yollarının Türkiye'nin en kaliteli yolları arasına gireceğini duyurdu. Ahi köyünde, İl Özel İdaresi tarafından başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Sezer, uzmanlardan bilgi aldı.

Sezer, bu yıl gerçekleştirilen ilk sıcak asfalt atımının ardından, "Edirne'nin köy yolları Türkiye'deki en kaliteli yollar arasında olacak. Bu yollar yaklaşık 30 yıl köylerimize hizmet edecek" şeklinde konuştu. Geçtiğimiz yıl 100 kilometre sıcak asfalt döküldüğünü belirten Valisi Sezer, 2023 yılında bu rakamın aşılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Grup yolları ve yoğun nüfuslu köy yollarının bu yıl tamamlanacağını belirten Sezer, "Gelecek yıl daha küçük köy yollarımızı da bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

İl Özel İdaresine Yeni Araçlar

Yeni kamyonlar ve iş makineleri ile İl Özel İdaresi araç parkını güçlendirdiklerini bildiren Sezer, "Geçen yıl malzeme sevkiyatını kiralama yöntemleriyle yapıyorduk. Bu yıl kendi aldığımız tankerlerle yapmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile olan görüşmelerinin olumlu geçtiğini dile getirerek, köylerdeki kilit parke taş işlerinin de artırılacağını belirtti.

Edirne’de Vatandaşlarla İlginç Buluşma

Köy kahvesinde köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Sezer, 86 yaşındaki Yaşar Sümer'in sağlık sorunları nedeniyle randevu almakta zorluk çektiğini öğrenince, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım'a talimat vererek, "Babalarımız başımızın tacı, gereken neyse yapılacak." dedi.

Sezer'e, incelemme sırasında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve İl Genel Meclisi üyeleri eşlik etti.

Edirne'de, İl Özel İdaresi tarafından Ahi köyünde sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Edirne'de, İl Özel İdaresi tarafından Ahi köyünde sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Edirne'de, İl Özel İdaresi tarafından Ahi köyünde sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Edirne'de, İl Özel İdaresi tarafından Ahi köyünde sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

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