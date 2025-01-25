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Edirne'de PKK Zanlısı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.E.Y, Edirne'de yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:45
Edirne'de PKK Zanlısı Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne'de Terör Operasyonu: PKK Zanlısı Tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi M.E.Y, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Dün gerçekleştirilen operasyonda, 1. derece askeri yasak bölge içerisinde yakalanan M.E.Y'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan M.E.Y, yargı süreci kapsamında gözaltında tutulacak. Bu önemli operasyon, güvenlik güçleri tarafından yürütülen terörle mücadele çalışmalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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