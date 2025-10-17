Edirne'de Su Krizi: Başkan Filiz Gencan'dan Kuyular ve Önlemler

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Edirne Belediye Meclisi 1. Olağanüstü Toplantısı'nda kentte yaşanan su kesintilerine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Su krizi siyaset üstü ve hayati bir mesele

Gencan, su sorununu "Su meselesi tek başına Edirne Belediyesinin sorumluluğunda yürütülecek bir konu değil. Burada işbirliklerine ihtiyacımız var. DSİ ve Edirne'nin tüm paydaşlarının katkısına ihtiyacımız var. Bu konularda vatandaşları yanlış bilgilerle manipüle etmek doğru değil. Evet biz önlemlerimizi alacağız. Şehrimizde daha radikal kararlar alacağız. Artık su krizinin önüne geçmek adına bazı eylemsel planları hayata geçirmek zorundayız." sözleriyle tanımladı.

Toplantıda ayrıca Gencan, "Gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Evet ben de çok üzülüyorum. Tek başına bizim sorumluluğumuz olmasa bile o çeşmeden su akmayınca vatandaşımızın ilk tepkisinin bana olduğunu biliyorum. Kesinlikle bu konuda mazeret üretmiyorum. Son zamanlarda sadece suya odaklandık. Gerekirse bütün yatırımları kenara koyarız ve sadece buna odaklanırız." ifadelerini kullandı.

Kuyular, Kayalı Barajı ve yedek hat çalışmaları

Gencan, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Kayalı Barajı'nda su kalmadığını belirterek, barajların doluluk oranlarını ilerleyen dönemde paylaşacaklarını bildirdi. Gencan, "Biz buna rağmen kuyular açmak suretiyle su sorununu çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan da Süloğlu hattının tamamlanması için çalışıyoruz. DSİ ihalesini yaptı, çalışmalar tamamlandığında artık bizim yedek alternatifimiz daha olacak." diye konuştu.

Kuyu suyu analizleri ve hijyen kontrolü

AK Partili Meclis Üyesi Cemal Demir'in "Kuyulardan alınan su direkt şebeke suyuna mı veriliyor, bir kontrolden geçiyor mu?" sorusuna Gencan, bu suların belediye bünyesindeki laboratuvarlarda analiz edildiğini belirterek yanıt verdi.

Gencan, "Suyun şebeke suyuna uygun olup olmadığını kuyuyu açmadan belirliyoruz. Laboratuvarlarımızda suyun kalitesine bakıyoruz. Zaten suyu şebekeye aktarmadan önce hem biz kendi laboratuvarlarımızda hem de Sağlık İl Müdürlüğü numune almak şartıyla kendi ölçümlerini yapıyor." dedi.

Taşınmaz devri ve borçların mahsubu

Mecliste, mülkiyeti belediyeye ait ve kamu kurumlarının kullanımında bulunan bazı taşınmazların devri oylamaya sunuldu. Gündem maddesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un geçici 8. maddesi kapsamında bedel tespitlerinin yapıldığı ve taşınmazların değerlerinin Maliye Hazinesi'ne devredilerek belediyenin vergi borçlarının mahsubuna ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Karar uyarınca, toplam değeri 122 milyon 716 bin lira olan Yıldırım Beyazıt, Kocasinan, Dilaverbey, Mithatpaşa, Abdurrahman, Barutluk, Talatpaşa, Babademirtaş ve Yancıkçı Şahin mahallelerinde yer alan bazı taşınmazlar, Edirne Belediyesi Personel Anonim Şirketi'ne ait vergi borçlarının karşılığında Hazine'ye devredildi.

