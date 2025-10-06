Edirne'de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde Yangın Söndürüldü

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde zemin katta çıkan yangın itfaiye, AFAD ve UMKE müdahalesiyle söndürüldü; hastane birkaç saat içinde normale dönecek.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:21
Olayın detayları ve yetkililerin açıklamaları

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi zemin katında, taş kırma ünitesindeki bir cihazın kısa devre yapması sonucu küçük çaplı bir yangın çıktı.

Dumandan etkilenmemeleri için polikliniklerde görevli personel ile bekleyen hastalar tahliye edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede önlem aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Vali Yunus Sezer hastaneye gelerek İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Sezer gazetecilere yaptığı açıklamada: "Çok şükür hastanemizde diğer bölümleri etkileyen bir yangın söz konusu değil. Hastalarımızdan ya da sağlık personelimizden herhangi bir şekilde olumsuz etkilenen kimse yok. Şu an itfaiyemiz hem de AFAD ekiplerimiz burada kontrollerini devam ettiriyorlar. Hastane birkaç saat içerisinde normal rutinine dönecektir. Taş kırma makinesinin kısa devre yaptığını düşünüyoruz."

