Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de polis ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyon kapsamında toplamda 4 kişi tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Kapıkule'de gerekli güvenlik önlemleri alındı. Operasyonda, gümrük muhafaza personeli ile birlikte bir tırda detaylı arama yapıldı.

Arama sırasında ele geçirilen 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucunun ardından şüpheliler A.K. ve Y.K. gözaltına alındı.

İstanbul'da Yakalanan Diğer Şüpheliler

Devam eden soruşturma sonucunda, uyuşturucu maddenin İstanbul'daki alıcılarına ulaştırılması amacıyla yürütülen operasyonlar neticesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak A.A. ve M.Ç. de yakalandı. Şüphelilerden, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin avro para da ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler A.K., Y.K., A.A. ve M.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, "Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlamasıyla çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de polis ve gümrük muhafaza ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırda 26 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.