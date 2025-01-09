Edirne'de Yaya Kazası: Otomobil Çarptı, Kadın Yaralandı

Edirne'de Yaya Kazası!

Edirne'de yaşanan trajik kaza, Ağaçpazarı Caddesi girişinde gerçekleşti. M.B. idaresindeki 16 KFJ 12 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.G.'ye çarptı.

Kaza Anı ve Alınan Önlemler

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın H.G., olay yerindeki sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın detayları ile ilgili inceleme sürerken, sürücünün ifadesinin alınacağı bildirildi.