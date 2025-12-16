DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,22 -0,02%
ALTIN
5.911,97 -0,08%
BITCOIN
3.747.989,59 -2,27%

Edirne İpsala Pazardere'de Yangın: 2 Biçerdöver, 2 Otomobil ve Ev Yandı

Pazardere köyündeki yangında 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 römork, tarım aletleri ve 1 ev kullanılamaz hale geldi; jandarma ve itfaiye inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 21:26
Edirne İpsala Pazardere'de Yangın: 2 Biçerdöver, 2 Otomobil ve Ev Yandı

Edirne İpsala Pazardere'de Yangın: Büyük Maddi Hasar

Olay yerinde yoğun müdahale ve inceleme sürüyor

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek büyük maddi hasara yol açtı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen olayda, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 römork, tarım aletleri ve 1 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin hızla yayılması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından İpsala başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ve yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye yönelik inceleme yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak yangın geniş çaplı maddi zarara neden oldu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Edirne’de köy alevlere teslim oldu: 2 Biçerdöverler, 2 otomobil ve ev yandı

Edirne’de köy alevlere teslim oldu: 2 Biçerdöverler, 2 otomobil ve ev yandı

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
2
Çorum'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
3
MHP'li Hilmi Durgun: Pestisit iddiaları kamuoyunda abartılıyor
4
Tüp Mide Ölümü Sonrası Sıcak Gelişme: Firari Hastane Ortağı Cem Türker Öztürk Tutuklandı
5
Antalya'da Yörükeli ve TİP Üyeleri Arasında Tartışma—Polis Müdahale Etti
6
Güllü’nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Savcılıkta Müşteki İfadesi
7
Bakan Yumaklı: Tarım Alanlarının %40'ını Oluşturan 468 Ova Tarımsal Sit Alanı İlan Ettik

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi