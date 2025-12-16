Edirne İpsala Pazardere'de Yangın: 2 Biçerdöver, 2 Otomobil ve Ev Yandı

Edirne İpsala Pazardere'de Yangın: Büyük Maddi Hasar

Olay yerinde yoğun müdahale ve inceleme sürüyor

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek büyük maddi hasara yol açtı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen olayda, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 römork, tarım aletleri ve 1 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin hızla yayılması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından İpsala başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ve yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye yönelik inceleme yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak yangın geniş çaplı maddi zarara neden oldu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

