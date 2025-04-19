Edirne'nin Turizm Elçisi Bahri Dinar, Vefatının Yılında Anıldı

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve kentin turizm elçisi Bahri Dinar, vefatının birinci yılında mezarı başında anılarak dualar edildi.

Geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Dinar için Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki anma töreninde kabri başında dualar okunarken, çiçekler bırakıldı.

Törene; Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dinar ailesi ve yakınları katıldı.

Dinar'ın Adı, Bulunduğu Sokağa Verildi

Dinar'ın Medrese Ali Bey Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa adının verilmesi için ayrı bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Akın, Dinar'ı rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Akan, "Bahri ağabeyin adını yaşatmak için evinin bulunduğu sokağa veriyoruz. Şehirlerin kimliklerini, o şehirlerdeki iyi yürekli insanlar yaşatır. Keşke herkes Bahri ağabey gibi sadece iyi insan ve şehrine hizmet etmek için var olsa," ifadelerini kullandı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Genel Sekreteri Recep Dural, Dinar'ın kentin ve tava ciğerinin tanıtımı için yıllar boyunca pek çok katkı sağladığını dile getirerek, isminin ve hatırasının yaşatılması amacıyla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve kentin turizm elçisi Bahri Dinar, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Kurucu Başkanı ve kentin turizm elçisi Bahri Dinar, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.