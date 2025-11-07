Edirne Uzunköprü’de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Uzunköprü’de jandarma denetimlerinde Çakmak, Saçlımüsellim, Eskiköy ve Gemici köylerinde toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:22
Jandarma köylerde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köylerde yaptığı denetimlerde toplam 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Denetimler, ilçeye bağlı Çakmak, Saçlımüsellim, Eskiköy ve Gemici köyleri çevresinde yapıldı. Elde edilen bilgilere göre köyler bazında yakalananların dağılımı şöyle:

Çakmak: Köy yakınlarında 3 Afganistan uyruklu.

Saçlımüsellim: 6 Fas uyruklu.

Eskiköy: Çevresinde 3 Afganistan, 2 İran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi.

Gemici: Mülki sınırlar içinde 12 Afganistan, 1 Cezayir ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 14 kişi.

Yakalanan toplam 29 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

