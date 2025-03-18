Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, şehit aileleri ve gazilerle düzenlenen iftar programında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:50
Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftarda Buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer İftarda Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Edirne Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında şehit aileleri ve gazilere bir iftar programı düzenledi. Etkinlikte Vali Yunus Sezer, yaptığı konuşmada, vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitleri saygı ve rahmetle andığını vurguladı.

Çanakkale Kahramanlığına Dikkat Çekildi

Vali Sezer, konuşmasında Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanına dikkat çekerek, "Bugün şehit ailelerimizle, gazilerimiz ve gazi yakınlarıyla bir aradayız. Cephede, Şırnak'ta, Suriye'de, Irak'ta ve dünyanın birçok yerinde aziz milletimizin emaneti bayrağımızı dalgalandıran askerlerimiz, korucularımız, güvenlik güçlerimiz var. Onlar, bugün milli mücadelemizi sürdürüyorlar, Allah onlardan razı olsun." dedi.

Şehit Ailelerine Minnet Vurgusu

Sezer, Çanakkale Savaşı'nın Türk milleti açısından önemini vurgulayarak, bir milletin şehit yakınına ve şehidine olan minnet duygusunun her daim yaşatılması gerektiğinin altını çizdi. İyiliği, merhameti ve güzelliği dünyaya yeniden hatırlatmanın önemine değinen Vali Sezer, "Bugün Gazze'de 550 kişi İsrail tarafından şehit edildi. O insanların kendilerini savunacak hiçbir şeyleri yok. Çoluk, çocuk, kadın… Bizim dimdik ayakta durmamız lazım, bu da şehit ve gazilerimizin duasıyla mümkündür." şeklinde konuştu.

Kültürel Etkinlikler ve Katılımcılar

İftar programında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, kahramanlık türküleri seslendirdi. Ardından bir sema topluluğu gösteri sundu. Programa şehit aileleri, gaziler, gazi yakınları ve birçok resmi davetli katıldı. Katılımcılar arasında Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

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