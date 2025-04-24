Edirne ve Kırklareli'nde 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan toplam 26 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Edirne'deki güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 23 düzensiz göçmeni tespit etti. Yakalanan yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 3 düzensiz göçmen yakaladı. Bu göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği belirtilirken, bölgedeki denetimlerin arttırılmasıyla ilgili önlemler alınmaya devam ediliyor.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.