Edremit'te Muhtarlar 2025 Değerlendirme Toplantısı

Edremit'te Kaymakam Ahmet Odabaş başkanlığında muhtarlar 2025 yılı değerlendirmesini yapıp 2026 planlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:21
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında düzenlenen muhtarlar değerlendirme toplantısında, 2025 yılının genel değerlendirmesi yapılırken mahallelerin ihtiyaçları ve 2026 yılına yönelik planlamalar ele alındı.

Toplantı Detayları

Toplantı, Edremit Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, ilgili kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Gündem ve Değerlendirmeler

Mahallelerin mevcut durumları detaylı şekilde değerlendirildi; emniyet ve asayiş, eğitim, sağlık ile diğer temel kamu hizmetleri öncelikli başlıklar arasında yer aldı. Kurumlar, 2025 yılı boyunca yürüttükleri çalışmaları aktardı ve 2026 için planlanan projeler ile hedeflenen faaliyetler üzerinde istişarede bulunuldu.

Muhtarların Talepleri

Mahalle muhtarları, altyapı ihtiyaçları, sosyal hizmet talepleri ve mahallelerdeki güncel sorunları doğrudan ilçe protokolüne iletti. Muhtarlar, vatandaşlardan gelen talepleri aktararak çözüm önerilerini paylaştı.

Kaymakamın Değerlendirmesi

Muhtarların talep ve şikâyetlerini tek tek not alan Kaymakam Ahmet Odabaş, dile getirilen sorunların çözümü için ilgili kurumlara gerekli talimatların verildiğini bildirdi ve şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın mahallelerindeki huzur ve refahı bizler için önceliklidir. Muhtarlarımızla eşgüdüm içerisinde çalışarak iletilen her talebin takipçisi olacağız. 2026 yılında da kamu hizmetlerinin mahallelerimize eksiksiz ulaşması için planlamalarımızı sürdürüyoruz".

