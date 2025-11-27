Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi — 14.30
Aydın’ın Efeler ilçesinde kurye motosikleti ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan kurye, 2014 sokak üzerinden caddenin karşısına geçmek isteyen otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen kurye yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE KURYE MOTOSİKLETİ İLE BİR OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.