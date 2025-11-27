Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın Efeler'de kurye motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı; yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:11
Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi — 14.30

Aydın’ın Efeler ilçesinde kurye motosikleti ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan kurye, 2014 sokak üzerinden caddenin karşısına geçmek isteyen otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen kurye yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

