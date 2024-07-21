Efkan Ala'dan İsrail Dışişleri Bakanı'na Sert Tepki

Efkan Ala'dan Sert Açıklama

Adalet ve barış için gösterdiği kararlılıkla bilinen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Uluslararası Adalet vurgusu

Ala, "Uluslararası Adalet Divanı tarafından ülkesi hakkında işgalci olduğu açıkça vurgulanan İsrail Dışişleri Bakanından, öncelikle ülkesinin insan hakları ihlallerine ve soykırım uygulamalarına cevap vermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rolü

Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya genelinde mazlumların haklarını savunma çabalarının uluslararası toplumca takdirle karşılandığını belirterek, onun küresel vicdanın sesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Duruşu

Türkiye'nin, Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini ifade eden Ala, "İsrail'in saldırgan politikalarına karşı uluslararası toplumu harekete geçirme konusundaki çabalarını sürdürecektir." dedi.

Katz’ın Paylaşımı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu. Bu durum, Türkiye'nin adalet ve barış için olan kararlı duruşunun bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.