Efsane Güreşçi Yaşar Doğu, Vefatının 64. Yılında Anıldı

Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında memleketi Samsun'da düzenlenen anma programıyla yad edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:01
Efsane Güreşçi Yaşar Doğu, Vefatının 64. Yılında Anıldı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu, eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı. Samsun Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kavak Belediyesi tarafından Kavak Spor Salonu'nda düzenlenen anma programı, birçok sporseveri bir araya getirdi.

Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kavak Kaymakamı Taha Genç, yaptığı konuşmada, ay-yıldızlı mayoyla çıktığı maçlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Yaşar Doğu'nun Türk güreşine kattığı değerleri vurguladı. Genç, ayrıca efsane güreşçinin çok sayıda genci spora kazandırdığını belirtti.

Kaymakam Genç, "Yaşar Doğu'yu gururla anıyoruz." derken, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, genç sporculara seslenerek, "Aile içi ve genel hayatta en önemli değerimiz dürüstlüktür. Yaşar Doğu dünyaya mal olmuş bir şampiyon. Sadece Yaşar Doğu'yu değil, ebediyete göç etmiş bütün şampiyonlarımızı minnetle anıyoruz. Sizlere her zaman güvendik, güvenmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anma programının sonunda sporcular, gösteri güreşi yaptı ve ardından Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi ziyaret edildi.

Olimpiyat dünya ve Avrupa şampiyonu, eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında...

Olimpiyat dünya ve Avrupa şampiyonu, eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı. Samsun Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kavak Belediyesince, Kavak Spor Salonu'nda Yaşar Doğu'yu anma programı düzenlendi.

Olimpiyat dünya ve Avrupa şampiyonu, eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında...

Olimpiyat dünya ve Avrupa şampiyonu, eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı. Samsun Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kavak Belediyesince, Kavak Spor Salonu'nda Yaşar Doğu'yu anma programı düzenlendi.

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