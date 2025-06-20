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Ege Bölgesi'nde Öğrenciler Karnelerini Aldı: Yaz Tatili Başlıyor

İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Aydın'da öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Törenler görkemli bir şekilde kutlandı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 12:49
Ege Bölgesi'nde Öğrenciler Karnelerini Aldı: Yaz Tatili Başlıyor

Ege Bölgesi'nde Karneler Dağıtıldı

İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Aydın'da düzenlenen törenlerle karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girmeye hazır. İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen kapanış töreninde, Vali Süleyman Elban, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi katılım gösterdi. Törende, güzel sanatlar lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Vali Elban, sınıfları ziyaret ederek 1. sınıf öğrencilerine karnelerini ve hediyelerini takdim etti. Yıl sonu değerlendirmesi yapan Elban, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, İzmir'de 732 bin 341 öğrencinin karne aldığını açıkladı.

Uşak'ta Karne Heyecanı

Uşak'ta da 65 bin 245 öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Gül İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine; Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve diğer protokol üyeleri katıldı. Vali Aktaş, öğrencilere huzurlu bir tatil dilerken, öğretmenlere de katkılarından ötürü teşekkür etti.

Denizli’de Öğrenci Rekoru

Denizli'de 192 bin 827 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Merkezefendi ilçesindeki Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu'ndaki törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, öğrencilerin bir yılı başarıyla tamamladığını vurguladı.

Manisa’da Tatil Coşkusu

Manisa genelinde 270 bin 117 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. Karne dağıtım töreni, Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, öğretmenleri ve velileri de emeklerinden dolayı kutladı.

Aydın’da Eğlenceli Anlar

Aydın'da 188 bin 623 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Efeler ilçesinde düzenlenen törende Vali Yakup Canbolat çeşitli sorularla öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Yılmaz Çakaloğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda son sınıf öğrencisi üçüzler, karne almanın mutluluğunu paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Uşak'ta Gül İlkokulu'ndaki öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Uşak'ta Gül İlkokulu'ndaki öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

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