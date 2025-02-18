Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 08:21
Ege Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Deprem Panik Yarattı

Ege Denizi'nde, bugün saat 07.46'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yayımlanan verilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

Depremin Derinliği ve Etkileri

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Bu büyüklükteki depremler, yerel alanlarda hissedilirken, ayrıca panik yaşanmasına sebep oldu. Yetkililer, vatandaşları paniğe kapılmamaları konusunda uyardı.

Gelişmeleri Takip Edin

AFAD, depremin ardından bölgede herhangi bir hasar tespiti çalışmalarına başladı. Gelişmeleri yakından takip ederken, uzmanlar depremin etkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

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