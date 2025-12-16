Eğirdir Gölü Kuraklığı Elma Tarımını Zeytin ve Vişneye Yönlendirdi

Eğirdir'de Kuraklık Tarımda Yön Değiştirdi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde son yıllarda artan kuraklık, yörede geleneksel elma üretimini zorlu bir sürece soktu ve çiftçileri susuz tarıma uygun ürünlere yönlendirdi. Bölgedeki su kaynaklarındaki gerileme, üretimde dönüşümü hızlandırdı.

Muhtarın Öncülüğünde Örnek Uygulama

Tepeli Köyü Muhtarı ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kemal Demirekin, azalan su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla kendi arazisinde örnek bir modele imza attı. Demirekin, daha önce elma ve ceviz olan 2,5 dönümlük arazisine 70 adet vişne ile 70 adet zeytin (Arbeküm ve Gemlik) fidanı dikti.

'Bu kuraklık nedeniyle biz çiftçiler olarak farklı üretim modellerine yönelmek zorunda kaldık. Tarım İlçe Müdürümüz ve personelinin önerileri doğrultusunda, bu şartlara uygun fidanları tercih ettik. Bölgemizde su kıtlığı yaşandığı için, az su isteyen bu ürünleri üretmek durumundayız. Arazim 2,5 dönüm ve bu alana 70 adet zeytin ile susuz yetiştirilecek 70 adet vişne fidanı diktik. İnşallah hepimiz için hayırlı olur' dedi.

Kuraklığın Etkileri ve Çiftçinin Alternatif Arayışı

Küresel ısınma, azalan yağışlar ve su seviyesindeki düşüş, özellikle 2025 yaz sezonunda elma bahçelerini sulamada ciddi sıkıntılara neden oldu; bazı üreticiler su taşımak zorunda kaldı. Bu durum, üreticileri daha az su isteyen ürünlere geçiş arayışına itti.

Uzman Değerlendirmesi ve Gelecek Beklentileri

Ziraat Mühendisi Hasan Demirekin, bölgede su sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, amaçlarının arazilerin boş kalmaması ve çiftçinin gelirini koruyacak alternatif bir model oluşturmak olduğunu söyledi. Vişnenin kuraklığa dayanıklı bir alternatif olduğunu vurgulayan Hasan Demirekin, zeytinin ise deneme amaçlı dikildiğini, verim ve piyasa talebinin önümüzdeki yıllarda netlik kazanacağını ifade etti.

Tepeli Köyü'nde başlatılan susuz tarım uygulamasına Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Taran ile teknik ekip de katılarak inceleme yaptı ve üreticiye teknik destek sağladı. Uygulamanın, Eğirdir ve çevresindeki üreticilere örnek olması bekleniyor.

