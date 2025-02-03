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EİT Üyesi Ülkeler Tahran'da Toplandı

EİT üyesi ülkelerin dışişleri bakan yardımcıları, Tahran'da bölgesel işbirliğini güçlendirmek için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:25
EİT Üyesi Ülkeler Tahran'da Toplandı

EİT Üye Ülkeleri Dışişleri Bakan Yardımcıları Tahran'da Buluştu

Türkiye'nin kurucusu olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkeler, Tahran'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı Detayları

EİT Dışişleri Bakan Yardımcıları Yüksek Düzeyli Komitesi Birinci toplantısı, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dan bakan yardımcıları ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Aylin Sekizkök’ten Açıklamalar

Toplantıya dair açıklamalarda bulunan Dişişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Sekizkök, "Kurucusu olmaktan büyük onur duyduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı yeni bir on yıla hazırlamak, teşkilat için gerekli reformları belirlemek adına teknik komisyon toplantısı gerçekleştirdik." dedi.

Bölgesel İşbirliğine Vurgu

Sekizkök, EİT üyesi ülkelerin bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Küresel ve bölgesel ekonomik düzende karşı karşıya olduğumuz zorluklar için uluslararası işbirliğini teşkilatın liderliğinde en iyi şekilde hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

EİT'nin Hedefleri

EİT, Türkiye, İran ve Pakistan tarafından 1985 yılında kuruldu. Teşkilat, üye ülkelerin kalkınmasına destek olmayı, ticari engelleri kaldırmayı ve kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Son toplantı ise 3 Aralık 2024 tarihinde İran’ın Meşhed kentinde dışişleri bakanları düzeyinde yapılmıştı.

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