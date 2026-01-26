Ekmek Dondurmak Kilo Alımını Azaltır mı? Uzman Anlatıyor

Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, ekmek, makarna ve pirinç gibi rafine karbonhidratların doğru tüketildiğinde kilo aldırmak zorunda olmadığını, ancak porsiyon kontrolü ve içerik öneminin bulunduğunu vurguladı.

Neden rafine karbonhidratlar kilo aldırır?

Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, ekmek, makarna ve pirincin karbonhidrat ağırlıklı olduğunu; vücudun karbonhidratı önce enerji olarak kullandığını, fazla gelirse yağ olarak depoladığını belirtti. Ayrıca bu gıdalarda lif ve proteinin eksik olmasının, çiğneme süresinin kısa olmasının ve doygunluk hissinin geç gelmesinin, gün içinde tekrar yeme isteğine ve dolayısıyla kilo artışına yol açtığını anlattı.

Dondurmak nasıl fark yaratıyor?

Yılmaz, beyaz ekmeği dondurmanın retrogradasyon sürecini tetikleyerek nişasta yapısını değiştirdiğini söyledi. Bu süreç sonucunda oluşan dirençli nişasta, glikoza parçalanmadığı için kan şekerini hızla yükseltmez, lif gibi davranarak tokluk hissini artırır ve gün içinde daha az yemeye yol açabilir.

Bilimsel bulgular ne diyor?

Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, Nature Metabolism dergisinde yayımlanan 2024 tarihli bir çalışmada dirençli nişasta tüketen kişilerin yaklaşık sekiz hafta sonunda kontrol grubuna göre altı kilo daha fazla verdiğinin bildirildiğini aktardı. Ayrıca European Journal of Clinical Medicine’de yer alan küçük bir çalışmanın, ekmeği dondurup çözdükten sonra kızartmanın, dondurulmamış ekmeğe kıyasla daha düşük bir glikoz tepkisine yol açtığını gösterdiğini belirtti; araştırmacılar bunu dirençli nişasta oluşumuna bağlamışlar.

Ne gibi faydaları var?

Dirençli nişastanın, karbonhidratların bağırsaktan emilimini yavaşlatarak kan şekeri ve insülin artışlarını azaltabildiğini; bu sayede daha sabit enerji, şeker düşüşlerinin önlenmesi ve artan tokluk sağlayabildiğini söyledi. Yılmaz, dirençli nişastanın özellikle kilo kaybı dahil birçok sağlık faydasıyla ilişkilendirildiğini ifade etti.

Pratik öneriler

Çalışmalar sürerken, en doğru yaklaşımın karbonhidratları ölçülü tüketmek ve mümkünse tam tahılları tercih etmek olduğunu belirten Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, karbonhidratın porsiyon kontrolüyle, yanında protein ve lif alınarak ve düzenli egzersizle tüketildiğinde sağlıklı beslenmeye dönüştüğünü vurguladı. Yılmaz, tam buğday ekmeği, bulgur, esmer pirinç, yulaf, haşlanmış patates ve meyvenin doğru karbonhidratlar arasında olduğunu; bunlarda da porsiyon kontrolü ve protein/lif eklenerek sağlıklı öğünlere dönüştürülebileceğini söyledi.

Özetle, ekmeği dondurup tüketmek retrogradasyon yoluyla dirençli nişasta oluşumunu destekleyebilir ve bu da tokluk ile kan şekeri yönetimine olumlu katkı sağlayabilir. Ancak porsiyon kontrolü, tam tahıllı tercihler ve dengeli beslenme hâlâ birincil önemde.

UZM. DYT. AYÇA SENA YILMAZ