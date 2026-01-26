Diyadin'de Gençlere Tablet Desteği: Kaymakam Korkusuz'tan Dijital Hamle

Kaymakamlık girişimi ile gençlerin eğitimine teknoloji desteği sağlandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gençlerin eğitim ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla anlamlı bir adım atıldı. Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz tarafından temin edilen tabletler, gençlere teslim edildi.

Teslimatı Diyadin Gençlik ve Spor Müdürü Kemalettin Koran gerçekleştirdi. Düzenlenen programda Koran, sağlanan desteğin eğitimde dijital imkânlara erişimi artıracağını ve gençlerin akademik gelişimlerine katkı sunacağını vurguladı.

Gençler, kendilerine yapılan bu destekten memnuniyetlerini dile getirerek Furkan Korkusuz'a teşekkür etti. Yetkililer, ilçede gençlere yönelik eğitim, spor ve sosyal destek projelerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Bu girişim, yerel yönetimin teknoloji odaklı eğitim desteği politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve gençlerin dijital kaynaklara erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

