Diyadin'de Gençlere Tablet Desteği: Kaymakam Korkusuz'tan Dijital Hamle

Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz tarafından temin edilen tabletler, Gençlik ve Spor Müdürü Kemalettin Koran tarafından gençlere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:04
Diyadin'de Gençlere Tablet Desteği: Kaymakam Korkusuz'tan Dijital Hamle

Diyadin'de Gençlere Tablet Desteği: Kaymakam Korkusuz'tan Dijital Hamle

Kaymakamlık girişimi ile gençlerin eğitimine teknoloji desteği sağlandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gençlerin eğitim ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla anlamlı bir adım atıldı. Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz tarafından temin edilen tabletler, gençlere teslim edildi.

Teslimatı Diyadin Gençlik ve Spor Müdürü Kemalettin Koran gerçekleştirdi. Düzenlenen programda Koran, sağlanan desteğin eğitimde dijital imkânlara erişimi artıracağını ve gençlerin akademik gelişimlerine katkı sunacağını vurguladı.

Gençler, kendilerine yapılan bu destekten memnuniyetlerini dile getirerek Furkan Korkusuz'a teşekkür etti. Yetkililer, ilçede gençlere yönelik eğitim, spor ve sosyal destek projelerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Bu girişim, yerel yönetimin teknoloji odaklı eğitim desteği politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve gençlerin dijital kaynaklara erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

DİYADİN’DE GENÇLERE TABLET DESTEĞİ

DİYADİN’DE GENÇLERE TABLET DESTEĞİ

DİYADİN’DE GENÇLERE TABLET DESTEĞİ

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dilovası'ndaki Katlı Otopark Belediye Hizmet Binasına Dönüşüyor
2
Kayseri'de 2025'te 12 milyon 526 bin TL'lik tohum desteği: 262 ton ve 3 bin fidan
3
Diyadin'de Gençlere Tablet Desteği: Kaymakam Korkusuz'tan Dijital Hamle
4
TÜRASAŞ 2025'te Rekor Kırdı: 801 Vagon Üretildi — Bakan Uraloğlu Açıkladı
5
Talas’ta 7 Yıllık Muhtar Buluşmaları Reşadiye’de Sürdü
6
Uzmandan boyun fıtığı uyarısı: Telefona bakarken boyuna 25-30 kg yük biniyor
7
KIZILELMA’nın Kadın Pilot Ekip Lideri Elif Ergin

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları