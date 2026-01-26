Dilovası'ndaki Katlı Otopark, Belediye Hizmet Binasına Dönüşüyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesinde daha önce inşa edilen katlı otoparkın Dilovası Belediyesi hizmet binasına çevrilmesi için proje çalışmalarına başladı.
Proje Alanı ve İlk İmalatlar
Çalışmalar, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 4 bin 400 metrekare kapalı alana sahip yapıda yürütülüyor. Proje kapsamında binanın zemin ve birinci bodrum katındaki mevcut asfalt tabakanın kazı işlemleri tamamlandı.
Zemin şap çalışmalarının ardından ekiplerin bina içinde çelik konstrüksiyon tavan ve duvar imalatlarına başlayacağı bildirildi.
Dış Cephe ve Hizmetlerin Birleştirilmesi
Binanın dış cephe kaplaması da yenilenecek. Yapının tamamlanmasıyla, Dilovası Belediyesi'nin farklı noktalardaki birimlerinin tek çatı altında toplanacağı kaydedildi.
