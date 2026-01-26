Dilovası'ndaki Katlı Otopark Belediye Hizmet Binasına Dönüşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yaklaşık 4 bin 400 m²'lik katlı otoparkı Dilovası Belediyesi hizmet binasına dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:16
Dilovası'ndaki Katlı Otopark Belediye Hizmet Binasına Dönüşüyor

Dilovası'ndaki Katlı Otopark, Belediye Hizmet Binasına Dönüşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesinde daha önce inşa edilen katlı otoparkın Dilovası Belediyesi hizmet binasına çevrilmesi için proje çalışmalarına başladı.

Proje Alanı ve İlk İmalatlar

Çalışmalar, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 4 bin 400 metrekare kapalı alana sahip yapıda yürütülüyor. Proje kapsamında binanın zemin ve birinci bodrum katındaki mevcut asfalt tabakanın kazı işlemleri tamamlandı.

Zemin şap çalışmalarının ardından ekiplerin bina içinde çelik konstrüksiyon tavan ve duvar imalatlarına başlayacağı bildirildi.

Dış Cephe ve Hizmetlerin Birleştirilmesi

Binanın dış cephe kaplaması da yenilenecek. Yapının tamamlanmasıyla, Dilovası Belediyesi'nin farklı noktalardaki birimlerinin tek çatı altında toplanacağı kaydedildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DİLOVASI İLÇESİNDE DAHA ÖNCE İNŞA EDİLEN KATLI OTOPARKIN, DİLOVASI...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DİLOVASI İLÇESİNDE DAHA ÖNCE İNŞA EDİLEN KATLI OTOPARKIN, DİLOVASI BELEDİYESİ HİZMET BİNASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DİLOVASI İLÇESİNDE DAHA ÖNCE İNŞA EDİLEN KATLI OTOPARKIN, DİLOVASI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dilovası'ndaki Katlı Otopark Belediye Hizmet Binasına Dönüşüyor
2
Kayseri'de 2025'te 12 milyon 526 bin TL'lik tohum desteği: 262 ton ve 3 bin fidan
3
Diyadin'de Gençlere Tablet Desteği: Kaymakam Korkusuz'tan Dijital Hamle
4
TÜRASAŞ 2025'te Rekor Kırdı: 801 Vagon Üretildi — Bakan Uraloğlu Açıkladı
5
Talas’ta 7 Yıllık Muhtar Buluşmaları Reşadiye’de Sürdü
6
Uzmandan boyun fıtığı uyarısı: Telefona bakarken boyuna 25-30 kg yük biniyor
7
KIZILELMA’nın Kadın Pilot Ekip Lideri Elif Ergin

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları