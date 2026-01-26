Kayseri'de 2025'te 12 milyon 526 bin TL'lik tohum desteği: 262 ton ve 3 bin fidan

Kayseri'de 2025'te kapsamlı tohum ve fidan desteği: 262 ton tohum, 3 bin fidan

Büyükşehir, çiftçilerin üretimini güçlendirmeye devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kentin tarımsal üretimini desteklemek ve Kayseri’nin ülke tarımındaki katkısını artırmak amacıyla 2025 yılında önemli bir dağıtım gerçekleştirdi. 12 milyon 526 bin TL maliyetle toplam 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan üreticilere teslim edildi.

‘Yeter ki siz üreten olun’ diyerek belediyenin imkânlarını üreticilerin hizmetine sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 yılında tarımsal makine ve hayvancılık desteklerinin yanında tohum desteğiyle de çiftçilerin yanında oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan dağıtımda, nohut tohumluğu olarak Felahiye’de 34,5 ton, Kocasinan’da 35 ton, Melikgazi’de 15 ton, Özvatan’da 32 ton, Pınarbaşı’nda 10 ton, Sarıoğlan’da 25 ton, Sarız’da 9 ton, Talas’ta 9,5 ton, Tomarza’da 17 ton ve Yahyalı’da 10 ton olmak üzere toplam 197 ton nohut üreticilere dağıtıldı.

Yeşil mercimek desteğinde ise Bünyan’a 10 ton, Felahiye’ye 3 ton ve Pınarbaşı’na 25 ton teslim edildi. Ayrıca Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi’nde üreticilere 27 ton buğday tohumu verildi.

Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen çalışmayla üreticilere 3 bin fidan dağıtımı da yapıldı. Tüm bu desteklerin toplam maliyeti 12 milyon 526 bin TL olarak açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her alanda üreticinin destekçisi olma hedefiyle 2025 yılında da kırsal kalkınma ve tarımsal üretimi güçlendirecek uygulamalarını sürdürdü.

