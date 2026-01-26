Kayseri'de 2025'te 12 milyon 526 bin TL'lik tohum desteği: 262 ton ve 3 bin fidan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025'te 12 milyon 526 bin TL'lik maliyetle 262 ton nohut, yeşil mercimek, buğday tohumu ve 3 bin fidan dağıttı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:14
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:14
Kayseri'de 2025'te 12 milyon 526 bin TL'lik tohum desteği: 262 ton ve 3 bin fidan

Kayseri'de 2025'te kapsamlı tohum ve fidan desteği: 262 ton tohum, 3 bin fidan

Büyükşehir, çiftçilerin üretimini güçlendirmeye devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kentin tarımsal üretimini desteklemek ve Kayseri’nin ülke tarımındaki katkısını artırmak amacıyla 2025 yılında önemli bir dağıtım gerçekleştirdi. 12 milyon 526 bin TL maliyetle toplam 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan üreticilere teslim edildi.

‘Yeter ki siz üreten olun’ diyerek belediyenin imkânlarını üreticilerin hizmetine sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 yılında tarımsal makine ve hayvancılık desteklerinin yanında tohum desteğiyle de çiftçilerin yanında oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan dağıtımda, nohut tohumluğu olarak Felahiye’de 34,5 ton, Kocasinan’da 35 ton, Melikgazi’de 15 ton, Özvatan’da 32 ton, Pınarbaşı’nda 10 ton, Sarıoğlan’da 25 ton, Sarız’da 9 ton, Talas’ta 9,5 ton, Tomarza’da 17 ton ve Yahyalı’da 10 ton olmak üzere toplam 197 ton nohut üreticilere dağıtıldı.

Yeşil mercimek desteğinde ise Bünyan’a 10 ton, Felahiye’ye 3 ton ve Pınarbaşı’na 25 ton teslim edildi. Ayrıca Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi’nde üreticilere 27 ton buğday tohumu verildi.

Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen çalışmayla üreticilere 3 bin fidan dağıtımı da yapıldı. Tüm bu desteklerin toplam maliyeti 12 milyon 526 bin TL olarak açıklandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her alanda üreticinin destekçisi olma hedefiyle 2025 yılında da kırsal kalkınma ve tarımsal üretimi güçlendirecek uygulamalarını sürdürdü.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; KENTİN TARIMSAL ÜRETİM YAPAN ÇİFTÇİLERİNİ DESTEKLEMEK VE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; KENTİN TARIMSAL ÜRETİM YAPAN ÇİFTÇİLERİNİ DESTEKLEMEK VE KAYSERİ’NİN ÜLKE TARIMINDAKİ ÜRETİM KATKISINI ARTTIRMAK AMACIYLA 2025 YILINDA 12 MİLYON 526 BİN TL MALİYETLİ TOPLAMDA 262 TON NOHUT, YEŞİL MERCİMEK VE BUĞDAY TOHUMU İLE 3 BİN FİDAN DAĞITIMI YAPTI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; KENTİN TARIMSAL ÜRETİM YAPAN ÇİFTÇİLERİNİ DESTEKLEMEK VE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dilovası'ndaki Katlı Otopark Belediye Hizmet Binasına Dönüşüyor
2
Kayseri'de 2025'te 12 milyon 526 bin TL'lik tohum desteği: 262 ton ve 3 bin fidan
3
Diyadin'de Gençlere Tablet Desteği: Kaymakam Korkusuz'tan Dijital Hamle
4
TÜRASAŞ 2025'te Rekor Kırdı: 801 Vagon Üretildi — Bakan Uraloğlu Açıkladı
5
Talas’ta 7 Yıllık Muhtar Buluşmaları Reşadiye’de Sürdü
6
Uzmandan boyun fıtığı uyarısı: Telefona bakarken boyuna 25-30 kg yük biniyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları