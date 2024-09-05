Ekonomi Yönetimi OVP Sonrası Stratejilerini Paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) sonrası yapılan açıklamalarda önemli mesajlar verdi. Bakan Şimşek, vergide adalet sağlamak adına bazı istisnaların gözden geçirileceğini belirtti.“Fiyat İstikrarı ve Dezeflasyon Önemli”

Şimşek, kısa vadeli önceliklerinin dezenflasyon ve fiyat istikrarı olduğunun altını çizerek, “Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanamayacağını” ifade etti. Ayrıca, enflasyonun tek hanelere indirilmesinin sürdürülebilir büyüme için kritik bir ön koşul olduğunu vurguladı.

Bütçe ve Vergi Düzenlemeleri

2025 yılında bütçe açığında ciddi bir azalma beklediklerini dile getiren Şimşek, bu durumun enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağını söyledi. Hükümetin, yönetilen fiyat artışlarının hedef enflasyonla uyumlu olacağına yönelik politikalarını da açıkladı.

Şimşek, doğrudan vergilerin payını artırmak ve adalet sağlamak için çeşitli adımlar attıklarını belirtti. Ayrıca, kayıt dışılıkla mücadelenin, vergide adaletin sağlanmasında en önemli konu olduğunu kaydetti.

TCMB Başkanı Hizmetlerini Sürdürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, OVP çerçevesinde Bankanın duruşunun uyumlu olduğunu ifade etti. Gelecek dönemde hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik önemli gelişmeler beklediklerini belirtti.