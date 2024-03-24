Ekrem İmamoğlu, '2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacak mısınız' sorusuna cevap verdi

Ekrem İmamoğlu'dan Açıklama: "Bir Sonraki Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Aday Mıyım?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, riskler konusunda uyarıda bulunarak İstanbul'un önemine vurgu yaptı. Cumhuriyet gazetesine konuşan İmamoğlu, siyasi gelişmeleri değerlendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçimlerine ilişkin ifadesine de değindi. İşte İmamoğlu'nun açıklamaları:

İstanbul Seçim Süreci ve İmamoğlu'nun Değerlendirmesi

İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, İstanbul'daki seçim sürecini ve hedeflerini değerlendirdi. İlçe mitinglerine değinen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı'nın İstanbul mitingine işaret ederek seçim atmosferine dikkat çekti.

İmamoğlu, seçimlerdeki hedeflerinden bahsederken, İstanbul'daki oyların artmasını ve belediye meclisinde çoğunluğun sağlanmasını vurguladı. İBB Başkanı, İstanbul İttifakı'nın başarısıyla ilgili umutlu olduğunu ifade etti.



Erdoğan'ın Açıklaması ve İmamoğlu'nun Yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son seçimim" ifadesine değinen İmamoğlu, bu açıklamayı doğru bulduğunu belirtti. Kendisine yöneltilen "Bir dahaki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, geleceğe dair planlarını ve hayatın beklenmedik dönüşlerini vurgulayarak cevap verdi.