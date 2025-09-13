Ekrem İmamoğlu'nun duruşma görüntülerinin paylaşılmasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun duruşma salonunda çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine resen soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:53
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında görüntülerinin çekilerek sosyal medya platformlarında paylaşılmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerinin sosyal medya platformlarında yayınlanması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, duruşma salonundan bazı kişilerin görüntü kaydı aldığını ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını tespit etti. Bu kapsamda 'ses veya görüntülerin kayda alınması' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Tespit ve soruşturma adımları

Soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başsavcılık, kolluk birimlerine müzakere yazdı.

