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Ekrem İmamoğlu Seyirciyle Girdiği DEM Parti Tartışmasıyla Gündemde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programında, bir seyircinin DEM Parti ile ilgili eleştirilerine karşılık verdi. İmamoğlu’nun, ‘DEM Parti’ye oy veren milyonlarca insanı nasıl vatan haini ilan edebiliriz?’ şeklindeki sorusu, tartışmanın fitilini ateşledi.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 12:52
Ekrem İmamoğlu Seyirciyle Girdiği DEM Parti Tartışmasıyla Gündemde

Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel bölümüne katıldığında, programın fragmanında yer alan ve yayınlanan bölümde, bir izleyici ile yaşadığı ‘DEM Parti’ meselesi, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

 İmamoğlu, izleyicinin DEM Parti hakkındaki eleştirilerine, ‘7-8 milyon insanı nasıl vatan haini olarak görebiliriz?’ sorusuyla karşılık verdi. İzleyicinin beklenmedik ‘Evet’ yanıtı üzerine İmamoğlu, ‘Bu kadar insanı terörist olarak mı göreceğiz?’ diye sordu.

 İzleyicinin ‘Karşıyım’ cevabı, İmamoğlu’nun adalet sistemine ve siyasi düzene yönelik eleştirileriyle birleşince, stüdyoda gergin anlar yaşandı. İmamoğlu’nun, ‘7-8 milyon insanı terörist ilan etmek, mevcut siyasi anlayışın bir yansımasıdır’ şeklindeki ifadeleri, salondan alkış alırken, izleyici ise ‘Hayır, katılmıyorum’ diyerek karşı çıktı.

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